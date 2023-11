MotoGP | Martin incassa il colpo | “Mi sentivo più forte di Bagnaia | poi con la gomma ho rischiato di cadere”

Leggi su oasport

(Di domenica 12 novembre 2023) Jorgenon ha troppi motivi per sorridere al termine del Gran Premio di Malesia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di2023, ma cerca comunque di pensare in maniera ottimistica verso il futuro. Sul tracciato di Sepang il pilota del team Ducati Pramac confidava di poter segnare un punto a proprio favore nel duello per il titolo, maè stato bravo a tenere duro ed a precederlo sul traguardo. Enea Bastianini, redivivo, ha vinto la gara malese precedendo il vincitore della Sprint Race di ieri, Alex Marquez, per 1.5 secondi, mentre sale sul podio Francescoa 3.5. Quarto Jorgea 10.5, quinto Fabio Quartararo a 15.0, quindi sesto Marco Bezzecchi a 16.9. Settimo Franco Morbidelli a 18.5, ottavo Jack Miller a 19.2, quindi nono Fabio Di Giannantonio a 19.3, con ...