MotoGP Malesia | trionfo Bastinani | Bagnaia terzo allunga su Martin

Balzo in avanti notevole per Enea Bastianini, che inha centrato la prima vittoria stagionale e, in vista degli ultimi due round, potrebbe puntare anche alla top - 12. La classifica...

Dopo il quarto posto di ieri nella Sprint aveva detto che sperava di essere tornato, ma ora ne siamo certi. La MotoGP ha ritrovato Enea Bastianini, che a Sepang si è reso protagonista di un vero e ...Fermin Aldeguer vince il Gran Premio della Malesia nella classe Moto2, ma a fare festa a Sepang è Pedro Acosta. Classificatosi secondo davanti a Marcos Ramirez e sfruttando il 10° posto di Tony Arboli ...