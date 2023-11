MotoGp Malesia 2023 | Bastianini vince a Sepang

... con Pecco in testa in questa speciale classifica e detentore di 8 record in giro per il mondo GP, LA GARA DELLALIVE GP PORTOGALLO (Autódromo Internacional do Algarve) 2023 Marc ...

MotoGP: Bastianini torna tigre in Malesia, podio Bagnaia, Martin scivola a -14 La Gazzetta dello Sport

MotoGP, Gp Malesia: Bastianini torna "Bestia" e vince, 2° A. Marquez. Bagnaia a podio allunga a +14 su Martin 4° Virgilio Sport

Enea Bastianini ha vinto il Gran Premio della Malesia classe MotoGp. Il pilota della Ducati ufficiale ha preceduto Alex Marquez sulla Ducati del team Gresini e il compagno di squadra e leader del Mond ...SEPANG Bilancio positivo quello che arriva dal MotoGp di Malesia, a Sepang, che si è corso stamattina (12 novembre). Terzo posto per Pecco Bagnaia che gli consente di allungare in classifica generale ...