MotoGp Malesia 2023 | Bastianini vince a Sepang

Torna a vincere dopo oltre un anno Enea Bastianini . Il pilota della Ducati ha fatto suo il Gp di Sepang, in, precedendo Alex Marquez . Al terzo posto Francesco Pecco Bagnaia che precede la Pramac di Jorge Martin allungando in classifica generale portandosi così a +14 sullo spagnolo per la corsa al ...

La gara lunga di Sepang ha regalato sorrisi sia a Fabio Quartararo che Franco Morbidelli, rispettivamente quinto e settimo al traguardo ...Uno strepitoso Enea Bastianini vince, o per meglio dire domina, il Gran Premio di Malesia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato di Sepang il pilota romagno ...