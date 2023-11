MotoGP | il GP di Malesia un “pareggio utile” per Bagnaia e una mezza sconfitta per Martin

(Di domenica 12 novembre 2023) Pari e patta tra Francescoe Jorgein. C’erano 13 punti di divario all’arrivo a Sepang e ce sono 14 alla ripartenza dall’aeroporto di Kuala Lumpur. De facto, la situazione è rimasta invariata. La distanza fra i due contendenti per l’Iride è minima e tiene aperta qualsiasi soluzione. Ci sono però pareggi e pareggi, il cui peso specifico è differente a seconda di dove e come li si ottiene. Proseguendo sulla metafora calcistica, la “X” partorita dal Gran Premio disputatosi in Malacca è l’equivalente di un“in casa” per lo spagnolo e di uno “in trasferta” per l’italiano. Nel senso che questa parità è indubbiamente più vantaggiosa per Pecco. Tre le ragioni su cui si poggia questa lettura. La prima è meramente aritmetica. La forbice passa da 13 a 14 lunghezze, ma il monte punti ancora sul ...

