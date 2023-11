MotoGP | il corpo a corpo tra Bagnaia e Martin | spallata e sorpasso all’esterno Forte valenza mentale

Leggi su oasport

(Di domenica 12 novembre 2023) Il segnale andava dato. Nel GP della Malesia, terzultimo round del Mondiale 2023 di, Francescosi è confermato sul podio. Pecco è giunto terzo nella giornata straordinaria di Enea Bastianini, tornato a ruggire come l’anno scorso, precedendo Alex Marquez e per l’appunto il piemontese, leader della classifica generale. A proposito di classifica, ha un peso specifico importante questo piazzamento nell’economia del campionato. Il riferimento è al duello del quarto giro trae Jorge. L’iberico (quarto al traguardo), in grande ascesa nella seconda parte di questo Mondiale, aveva guadagnato punti importanti nella Sprint Race di ieri e si presentava al via con soli 11 punti di distacco dalla vetta occupata da Pecco. Fin dalla partenza, si è compreso che il pilota con il n.1 non avesse nessuna ...