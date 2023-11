MotoGP GP Malesia 2023 | Bagnaia | “Contento del weekend | in questa parte di stagione bisogna stare attenti”

Leggi su sportface

(Di domenica 12 novembre 2023) “E’ stata una bella gara. Sono partito piuttosto bene, ma alla prima curva ho perso un po’ di tempo per un corpo a corpo con Martin. Non credo che avrei potuto vincere, ma da vicino magari le cose sarebbero potute cambiare perché ero più fresco rispetto ai primi due“. Queste le parole di Peccoai microfoni di Sky Sport dopo il terzo posto nel GP della, diciottesima tappa del Mondiale di. “Ieri ho avuto vibrazioni che mi hanno rallentato, mentre oggi ne avevo di più: è stato fondamentale risolvere il problema della Sprint. Negli ingressi in curva la moto si muoveva tanto, perciò ho cercato di essere il più tranquillo possibile. Indimolto, ma non ...