MotoGP | Francesco Bagnaia sul duello con Martin | “Certe manovre bisogna farle | contano mentalmente”

(Di domenica 12 novembre 2023) Dopo undi grande personalità con il rivale Jorgeha conquistato una preziosissima terza posizione in occasione del Gran Premio della Malesia, appuntamento numero diciotto del Motomondiale 2023. Il detentore del titolo, con una moto rivista e corretta rispetto alla problematica seconda parte della Sprint, ha ceduto il passo al compagno di squadra Enea Bastianini, tornato alla vittoria dopo un anno, e ad Alex Marquez precedendo però, che ha chiuso con sei secondi di distanza di margine. Un risultato molto importante per Pecco che, con il terzo posto odierno, si è portato a +14 punti di vantaggio sull’iberico, in attesa degli ultimi due appuntamenti che si svolgeranno in Qatar e a Valencia. Una volta arrivato in mixed zone, il pilota Ducati ha commentato la sua ...