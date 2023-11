MotoGP | Enea Bastianini | “Tornare alla vittoria è splendido! Dopo un periodo difficile mi sono divertito”

Leggi su oasport

(Di domenica 12 novembre 2023) Bentornato! Festeggia, e ne ha ben donde, il portacolori del team Ducati Factoryaver vintogrande il Gran Premio di Malesia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di2023, mettendosi finalmente alle spalle una stagione che lo ha visto più ai box per incidenti assortiti che in pista a fare quello che ama. Sul tracciato di Sepang il pilota romagnolo ha dominato la scena, dal primo all’ultimo giro. Ottima partenza, comando delle operazioni preso in pochi metri, quindi “La Bestia” ha saputo tenere un ritmo impossibile per tutti gli altri, gestendo di pari passo le gomme in una maniera incredibile. Quando tutti si aspettavano un crollo dei suoi pneumatici, il ducatista ha saputo cambiare passo, non dando mai la chance ad Alex Marquez di attaccarlo, chiudendo ...