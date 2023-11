MotoGP | Enea Bastianini risorge e scaccia le voci di un declassamento Conferma per il 2024?

Leggi su oasport

(Di domenica 12 novembre 2023)è un Signore, con la “S” maiuscola. Se fosse stato un guitto avrebbe mostrato il dito medio a favore di telecamera come fatto da Marc Marquez al Sachsenring. Lo spagnolo, lo si è capito con il senno di poi, rivolse quel gesto eclatante alla sua Honda per cominciare le grandi manovre che l’avrebbero portato al divorzio da HRC (a Saitama certi atteggiamenti passano solo apparentemente inosservati, citofonare Max Biaggi per informazioni in merito). Ovviamente, il riminese non avrebbe fatto il gestaccio alla sua Ducati, bensì a coloro i quali hanno messo in giro la voce di un suo possibile “” (ammesso possa essere definito tale) in favore di Jorge Martin, implicando che Ducati volesse stracciare anzitempo il contratto biennale che lega il romagnolo al Factory Team. Niente diti medi. Non ce n’era alcun bisogno. ...