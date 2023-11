MotoGP | Enea Bastianini rinasce e domina il GP di Malesia Bagnaia 3° dopo un corpo a corpo con Martin

Leggi su oasport

(Di domenica 12 novembre 2023) Un annoil suo ultimo podio,proprio a Sepang e vince addirittura il Gran Premio di2023, diciottesimo e terzultimo round stagionale del Mondiale. Quinto successo della carriera in top class (l’11° nel Motomondiale contando anche Moto2 e Moto3) per il romagnolo del team ufficiale Ducati, che torna finalmente al vertice mettendosi alle spalle un’annata da dimenticare tra infortuni e grandi difficoltà di feeling e guida con la GP23. “Bestia” si è imposto sul tracciato malese datore, prendendo la prima posizione in partenza e non lasciandola più fino alla bandiera a scacchi grazie ad un ritmo velocissimo e ad una buona gestione degli pneumatici che gli ha consentito di mantenere sempre un discreto margine di sicurezza nei ...