MotoGp di Malesia | la gara | Bagnaia parte dalla pole | Martin al suo fianco duello dal primo giro

La prima vittoria di Collin Veijer arriva alla terzultima gara. Il rookie olandese guasta la festa al compagno di squadra Sasaki , in lotta per il titolo, secondo davanti al leader del mondiale Masia ...

MotoGP GP Malesia LIVE: tutte la fasi salienti di qualifiche e Sprint Race La Gazzetta dello Sport

MotoGP, Sprint Race Gp Malesia: Alex Marquez vince davanti a Martin che va a -11 da Bagnaia terzo Virgilio Sport

Terzo successo stagionale per il pilota del team Speed Up ma al centro dell'attenzione c'è il 19enne che conquista il suo secondo titolo iridato in tre anni ...Dopo la Sprint Race, con la vittoria di Alex Marquez e soprattutto con il secondo posto di Martin davanti a Bagnnaia, terzo, la lotta per la leadership iridtata si fa più serrata. Sarà ancora un ...