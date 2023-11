MotoGP | Bastianini trionfa in Malesia Bagnaia terzo guadagna 3 punti su Martin

Balzo in avanti notevole per Enea, che in Malesia ha centrato la prima vittoria stagionale e, in vista degli ultimi due round, potrebbe puntare anche alla top - 12. La classifica...

MotoGP: Bastianini torna tigre in Malesia, podio Bagnaia, Martin scivola a -14 La Gazzetta dello Sport

MotoGP Malesia: fenomeno Bastianini, Bagnaia davanti a Martín Sport Mediaset

"Sono stanchissimo, ma felice - aggiunge l'altro pilota della Ducati ufficiale e vincitore a Sepang Enea Bastianini - Dopo tanto tempo arriva questa vittoria, solo i miei amici e la mia famiglia sanno ...In mezzo ai due italiani al secondo posto si piazza Alex Marquez SEPANG (MALESIA) (ITALPRESS) - Enea Bastianini ha vinto il Gran Premio della Malesia di Motogp. A distanza di più di un anno ...