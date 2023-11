Moto2 | Pedro Acosta è campione del mondo! Basta il secondo posto a Sepang | vince Aldeguer Arbolino 12°

Leggi su oasport

(Di domenica 12 novembre 2023)può festeggiare: èdel Mondo per la seconda volta in carriera, la prima indopo il sigillo in Mot03 del 2021. Allo spagnolo classe 2004 della Red Bull KTM Ajoilnel Gran Premio della Malesia adietro a un Ferminche domina la gara. Sul podio anche Marcos Ramirez, mentre Tonyè dodicesimo dopo un errore nella prima parte della gara. Cade invece Celestino Vietti che è costretto al ritiro. Scattano bene dai blocchi Gonzalez e: il pilota della Correos Prepago Yamaha gira davanti, ma finisce a terra toccandosi con il centauro della Boscoscuro e rimanendo in mezzo alla pista. Una caduta rischiosa, ma che fortunatamente non ...