Monza | senti Colpani | «Futuro? Sto pensando solo a una cosa»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 12 novembre 2023) Andrea, giocatore delseguito con grande interesse dalla Serie A, ha parlato dopo il match con il Torino Intervistato da Sky Sport, Andrea, ha parlato del suoale non. MODULO 4-3-3 DI SPALLETTI– «Come ha detto il mister posso fare sia la mezzala che l’esterno o il trequartista. Sarò contento e orgoglioso di giocare in azzurro. Questa convocazione la dedico al presidente Silvio Berlusconi, diceva sempre che ero il suo preferito».- «In questo momento vestire la maglia dell’Italia era un obiettivo. Lavoro giorno per giorno per raggiungere quelli che mi sono prefissato, lavorerò giorno dopo giorno per migliorare e diventare un giocatore pù completo».