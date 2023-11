Monza | Gagliardini | 'Devo migliorare sotto porta | queste cose fanno la differenza'

(Di domenica 12 novembre 2023) Il centrocampista delRobertoha parlato a Dazn dopo la gara contro il Torino: "Sapevamo che sarebbe stata difficile co...

A un passo dal riposo, Milinkovic - Savic risponde alla grande sul colpo di testa disul cross al bacio di Colpani. Rivivi le emozioni della gara dell'U - Power Stadium diNella ...

Monza, Gagliardini: "Sono contento per Colpani. Si merita la ... Sportitalia

Diretta Monza - Torino (0-1) Serie A 2023 la Repubblica

Al termine di Monza Torino, gara valida per il dodicesimo turno di Serie A, Roberto Gagliardini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la partita. Di seguito le sue dichiarazioni: ...Al 34' è decisivo Gagliardini che "stoppa" il passaggio di Zapata a centro area per Sanabria. Due minuti dopo ed è Zapata ad avere la grande occasione, su assist di Ilic, ma il suo colpo di testa esce ...