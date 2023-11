Monza | Gagliardini | «Devo migliorare in certe situazioni che possono fare la differenza»

Monza, Gagliardini: "Obiettivo salvezza, ma con l'organizzazione di Palladino si può fare di più" TUTTO mercato WEB

Monza-Torino 1-1, Gagliardini: “Non ci sono tante squadre come il Torino” Toro News

MONZA (ITALPRESS) – Il Torino fa la voce grossa fino al gol del vantaggio poi si siede e rischia la sconfitta. Il Monza trova il gol grazie ad un errore di Gineitis e non si ferma, insegue la vittoria ...Juric furioso ai microfoni di Sky per il rigore non concesso al Torino nel finale di gara in casa del Monza per il contatto tra Lazaro e Gagliardini ...