Monza | Colpani | ‘Nazionale | non voglio fare la comparsa La dedico a Berlusconi’ | Serie A

Leggi su justcalcio

(Di domenica 12 novembre 2023) 2023-11-12 00:38:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Il centrocampista delAndreaha parlato a Dazn dopo la gara col Torino: “Io dopo Bellingham in Europa? Bello, ma lui è Bellingham e gioca al Real Madrid, io sono un calciatore molto tranquillo e penso al mio rendimento. Grazie al mister per le belle parole, io mi trovo molto bene ail trequartista di destra, ma possoanche la mezzala se serve. Durante la settimana Palladino mi sprona, è un bel martello, cerca di tenere sempre la concentrazione alta. La Nazionale? L’emozione è stata enorme, è un sogno vestire la maglia azzurra. Sono molto contento di questa convocazione, lavorerò per mantenerla. Nonla ...