Momenti di paura in volo | lo zaino di Jimmy Levy esplode in aereo | “Stavo dormendo e poi ho visto una palla di fuoco…” – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 novembre 2023)diinper, cantante ed ex concorrente di American Idol, e per i passeggeri dell’areo su cui era a bordo in partenza da New York e diretto in Florida.ha raccontato sui social l’esperienza vissuta: stavainquando, improvvisamente, ha sentito “un’ondata di calore” e si è accorto che il suoaveva preso fuoco. “Lunedì ho affrontato uno deipiù spaventosi della mia vita. Subito dopo essermi addormentato prima del decollo sul miodi ritorno a casa nel sud della Florida da New York, sono stato svegliato di soprassalto da un’improvvisa e terrificante ondata di calore, che sembrava spararmi verso il viso. Ho subito aperto gli occhi e ho notato ...