Modena-Sampdoria 0-2 | Pirlo | “Abbiamo trovato una direzione | importante dare continuità di risultati”

(Di domenica 12 novembre 2023) Il tecnico dellaha analizzato il successo in casa delper 2-0: “una. Nonostante i tanti indisponibili siamo riusciti a fare tre punti. Eraal successo con il Palermo. Guardiamo partita dopo partita”. SportFace.

Finale i partita senza sussulti con i blucerchiati in pieno controllo del match0 - 2(4 - 3 - 2 - 1) : Gagno; Oukhadda, Riccio, Zaro, Ponsi; Palumbo, Magnino, Duca; ...

Modena - Sampdoria, Bianco: "Abbiamo sbagliato prestazione, non so se con il rigore sarebbe cambiata" Sampdoria News

La Sampdoria in trasferta a Modena ritorna con tre punti preziosissimi vincendo per 0-2.I goal di Esposito al 32’ e di Kasami al 62’ portano i blucerchiati ...Modena - Sampdoria highlights e gol, ecco le immagini della sfida valevole per la tredicesima giornata di Serie B.