Mobbing | la vera storia della Palazzina Laf | il primo lager d’Italia per i lavoratori ingovernabili

(Di domenica 12 novembre 2023) «Chiudete quel. C’è chi vuole uccidersi». È il 6 novembre del 1998, esattamente venticinque anni fa. La psichiatra Marisa Lieti, allora direttrice del Centro salute mentale di Taranto, scrive una lunga lettera al Quotidiano di Puglia che ha questo titolo. Una lettera che diventa un articolo in cui la dottoressa denuncia per la prima volta pubblicamente quello che la classe politica locale e nazionale, le organizzazioni sindacali e le burocrazie ministeriali, già sapevano da tempo: che all’ex Italsider di Stato, tre anni prima diventata privata e che ora si chiamava Ilva, esisteva un reparto confino. Un capannone spoglio e diroccato dentro cui finirono a non far nulla tutto il giorno 79 dipendenti, la maggior parte dei quali impiegati specializzati – anche ingegneri e chimici – che avevano rifiutato la novazione del rapporto di lavoro, cioè il declassamento ad ...