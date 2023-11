Mistero di Anita al GF | lei svela come mai è uscita dalla casa e poi piange

Leggi su biccy

(Di domenica 12 novembre 2023) Ieri per almeno un’ora e mezzoOlivieri è sparitadiretta su Mediaset Extra. In realtà la gieffina non era proprio nelladel Grande Fratello e l’hanno detto chiaramente gli altri inquilini. Ilsi è infittito quando Massimiliano Varrese ha confidato a Ciro Petrone: “Non è nemmeno in confessionale e il microfono suo è qui. Non so, ho paura che sia successo qualcosa. Secondo te cosa è successo?“. Sui social i telespettatori hanno ipotizzato di tutto, da una telefonata con i familiari per motivi urgenti, a incontri di vario tipo. In realtà nulla di tutto questo è vero. Ildi: ecco dov’era finita. Poco dopo essere tornata inha confessato ad Angelica: “Quanto siamo stati? Un botto sono rimasta lì, vabbè ora ...