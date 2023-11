Miss Italia | incoronata Francesca | chi è la figlia del senatore della Lega

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 12 novembre 2023) È la diciannovenne piemonteseBergesio la nuova2023, eletta in una serata 'oscurata dalle tv' al palazzo dei congressi di Salsomaggiore Terme. Anche la giuria è sembrato seguire il cambiamento politico, così al tavolo siedono insieme al presidente di giuria il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, Hoara Borselli ex moe oggi giornalista, che non ha mai nascosto le suo simpatie di destra, insieme a loro la moe blogger Giulia Salemi e il giornalista Giuseppe Cruciani. La serata è stata presentata dalla cantante Jo Squillo, terza figura femminile nella storia del concorso a presentare la finale, dopo Milli Carlucci e Simona Ventura. A consegnare la corona di, l'organizzatrice del concorso Patrizia Mirigliani. "Una ...