Miss Italia 2023 è Francesca Bergesio

È piemontese la nuova2023. Francesca Bergesio di Cervere, in provincia di Cuneo, 19 anni, è stata proclamata reginetta sabato sera a Salsomaggiore Terme dove il concorso di bellezza è tornato dopo 13 anni. Ad ...

Francesca Bergesio vince Miss Italia 2023: chi è (e di chi è figlia) la reginetta piemontese Il Fatto Quotidiano

Francesca Bergesio, chi è Miss Italia 2023, figlia di un senatore della Lega: «Sogno di fare il chirurgo» ilmessaggero.it

Un trionfo. Francesca Bergesio è la nuova Miss Italia. Ed è piemontese. Una vittoria, se non annunciata, quasi certa. Bastava, infatti, concentrarsi sugli occhi di Francesca poco prima… Leggi ...Ma l'Albania "dice che se non riusciamo a rimpatriarli li rimanda in Italia". Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda intervenendo a Skytg24. Calenda ha quindi osservato che, attualmente, ...