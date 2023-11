Mille euro per entrare in paese | e chi non pagava veniva sequestrato | arrestati 5 ventenni

Leggi su bergamonews

(Di domenica 12 novembre 2023) Chiedevano fino aa chi volevaa Cassano d’Adda, e chi si rifiutava di pagare rischiava anche il sequestro. Dopo quattro mesi di indagini i Carabinieri della Compagnia di Pioltello hanno arrestato cinque giovani che terrorizzavano i coetanei e non solo: sono tre italiani di 20 e 23 anni e due albanesi di 20 e 22, accusati di sequestro di persona a scopo di estorsione e di rapina in concorso. La prima denuncia lo scorso agosto Carabinieri di Vaprio d’Adda da un 17ene. Il ragazzo aveva raccontato che due giorni prima, il 9 agosto, era stato avvicinato da cinque giovani in un bar di Cassano che, dopo averlo minacciato, lo avevano costretto a consegnare una felpa e tutto il denaro contante in suo possesso. Due giorni dopo gli stessi individui lo avevano raggiunto in una pizzeria di Vaprio e, nonostante fosse in compagnia ...