Milano | automobilista investe pedone e fugge senza prestare soccorso | grave un 38enne

(Di domenica 12 novembre 2023) Unha travolto uned è scappato. È successo atra via Morgantini e via Melozzo da Forlì intorno alle 3 della notte tra sabato e domenica. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, di 38 anni, stava attraversando la strada al di fuori delle strisce pedonali quando è stato investito da un’automobile. Dopo l’impatto era ancora cosciente, ma ha riportato numerose fratture, di cui alcune anche al volto, e un forte trauma cranico. Pronto l’intervento del 118, che ha trasportato l’uomo all’ospedale San Carlo: le sue condizioni sono gravi, ma stabili. Sul caso stanno indagando gli agenti della Polizia locale di, alla ricerca del conducente dell’auto-pirata che non si è fermato a...