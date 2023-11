Milan | Thiaw non risponderà alla convocazione della Germania | il motivo

Pensate soltanto se, al posto del, ci fosse stata la Juventus. E dopo la rimonta salentina ... e quando è diventato giocabile da parte di Piccoli il rossonerosi era già rialzato. Ma ormai ...

Marelli: "Episodio Piccoli-Thiaw La linea è questa" Calcio Lecce

Lecce-Milan, gol di Piccoli al 94' annullato dal Var per un fallo su Thiaw: cos'è successo Sky Sport

ESCLUSIVA TJ - Torchia (Ag. Rugani): "Nessuna rivincita sui tifosi, vuole catturare l'attenzione di Spalletti per Euro 2024. Rinnovo Siamo in contatto, aspettiamo la Juve" ...La prossima designazione di Rosario Abisso nei match del Lecce di certo non sarà accolta bene (non solo) dai superstiziosi. Al netto dei paletti di un regolamento Var forse poco ragionevole ma drammat ...