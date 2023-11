Milan | Leao e infortunio muscolare | come sta | tempi recupero

Infortunio muscolare per Rafa. L'attaccante del, uscito dopo 10 minuti nella sfida con il Lecce di ieri, è stato sottoposto agli accertamenti che hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro.

Milan, come stanno Leao e Calabria L'esito degli esami Fantacalcio ®

I tifosi del Milan non vedono l’ora di riavere Rafael Leao a disposizione, il numero 10 è uno degli insostituibili della rosa del Diavolo. La partita contro il Lecce per il Milan è stata una serata ...Il Milan Under 19 fa un bel regalo di compleanno al proprio allenatore Ignazio Abate. I rossoneri hanno infatti superato il Lecce per 2-0 nel replay match a livello Primavera 1 della partita di ieri..