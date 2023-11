Milan | Leao e infortunio muscolare | come sta | tempi recupero

Infortunio muscolare per Rafa. L'attaccante del, uscito dopo 10 minuti nella sfida con il Lecce di ieri, è stato sottoposto agli accertamenti che hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro.

Infortunio Leao, c'è lesione! Milan, anche Calabria ko: i tempi di recupero Tuttosport

Leao, infortunio in Lecce-Milan: le news di oggi Sky Sport

16.00 - Fischio d’inizio, comincia in questo momento Verona-Inter Primavera! 15.58 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara ...I tifosi del Milan non vedono l’ora di riavere Rafael Leao a disposizione, il numero 10 è uno degli insostituibili della rosa del Diavolo. La partita contro il Lecce per il Milan è stata una serata ...