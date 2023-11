Napoli ed Empoli si affrontano nell'anticipo domenicale della 12esima giornata di Serie A. I campioni d'Italia hanno l'occasione di scavalcare il, mentreospiti cercano punti per la ...

Milan, gli infortuni di Leao e Calabria: ecco i tempi di recupero Pianeta Milan

TMW - Milan, gli esami confermano una lesione per Leao. Edema da sovraccarico per Calabria TUTTO mercato WEB

Vietato sbagliare per il Napoli di Rudi Garcia. Contro l' Empoli gli azzurri provano a sfatare il 'tabù Maradona' e a ottenere una vittoria che, in casa, manca dal 27 settembre ...L'infortunio di Rafael Leao subito dopo soli 10 minuti contro il Lecce obbligherà il portoghese del Milan a restare fuori dai giochi per diverso tempo. Gli ultimi accertamenti hanno confermato che non ...