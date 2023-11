Milan-Fiorentina 6-0 | la più larga vittoria a San Siro contro i viola

Leggi su dailymilan

(Di domenica 12 novembre 2023) 12 dicembre 2004,in programma in posticipo serale a San. Ildi Ancelotti reduce dallo scudetto conquistato la stagione precedente è ora più quadrato con gli innesti di Jaap Stam ed Hernan Crespo e sfida la Juventus di Lippo per lain Serie A insieme a tutta l’Europa per la Champions League, vero cruccio della stagione precedente dopo la clamorosa eliminazione per mano del Deportivo la Coruna. Ilè in formazione titolare tranne che per Kaladze a sinistra al posto di Serginho e Crespo sostituisce un Pippo Inzaghi infortunato in una stagione per lui piuttosto sfortunata. Nella formazionespiccano i nomi di un giovanissimo Giorgio Chiellini e, in attacco, del sempre insidioso Fabrizio Miccoli. Il...