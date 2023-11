Milan | dossier infortuni | confronto Pioli-Furlani in programma

(Di domenica 12 novembre 2023) Una nuova, l’ennesima, battuta d’arresto subita dalnel corso di questa stagione. Se la vittoria in Champions League contro...

Fioccano i commenti suii social: "2000 infortuni e tutti i responsabili saldamente al loro posto" e poi: "La sosta servirà alper analizzare ilinfortuni. Un fattore che sta creando ...

Milan, tegola per Leao e si ferma anche Calabria: la sentenza dei tifosi sul web Virgilio Sport

San Donato, stadio del Milan: ecco il dossier top-secret IL GIORNO

Una nuova, l’ennesima, battuta d’arresto subita dal Milan nel corso di questa stagione. Se la vittoria in Champions League contro il PSG sembrava potesse essere un punto di ripartenza per i rossoneri, ...Per il portoghese lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra, entrambi salteranno la convocazione nelle rispettive nazionali ...