Milan | dossier infortuni | confronto Furlani-Pioli in programma

(Di domenica 12 novembre 2023) Una nuova, l’ennesima, battuta d’arresto subita dalnel corso di questa stagione. Se la vittoria in Champions League contro...

1 6 infortuni muscolari da agosto a novembre, un preoccupante trend che si conferma, anno dopo anno, come uno dei cliché di casa. Trovare una spiegazione è difficile, ma anche i vertici ...

Milan, tegola per Leao e si ferma anche Calabria: la sentenza dei tifosi sul web Virgilio Sport

San Donato, stadio del Milan: ecco il dossier top-secret IL GIORNO

L'arcivescovo di Potenza ha fatto sapere che verrà pubblicato un dossier sulla vicenda della scomparsa di Elisa Claps per "aiutare la gente a capire" ...Una nuova, l’ennesima, battuta d’arresto subita dal Milan nel corso di questa stagione. Se la vittoria in Champions League contro il PSG sembrava potesse essere un punto di ripartenza per i rossoneri, ...