Milan-Dortmund 3-1 | la quasi clamorosa rimonta del 2002

(Di domenica 12 novembre 2023) Uno dei più netti rovesci in Europa della storia delavviene nella serata del 4 aprilequando i rossoneri di Carlo Ancelotti rendono visita ai gialloneri diper la semifinale d’andata di Coppa Uefa (ora Europa League). Buono fino ad allora il cammino delnella competizione ma ilè avversario di grande livello con una predilezione per il gioco offensivo grazie alla presenza di due punte di diamante come il ceco Jan Koller e soprattutto il brasiliano ex Udinese Marcio Amoroso (che sul finire di carriera fu anche meteora al). Purtroppo per i rossoneri quest’ultimo è decisamente in forma e sfoggia tutto il suo repertorio nel primo tempo; rigore, colpo di testa e destro per una tripletta che, già al 40esimo del primo tempo, stende i rossoneri che non ...