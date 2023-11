Milan-Borussia Dortmund | analisi tattica del prossimo match di UCL

Leggi su dailymilan

(Di domenica 12 novembre 2023) Questo 28 novembrea San Siro sarà l’ultima chiamata per i rossoneri per tentare la qualificazione in quello che è stato da molti soprannominato il gruppo della morte di questa edizione della Champions League. Ilha assoluto bisogno di una vittoria; tenendo a mente lo 0-0 dell’ andata a, i suoi protagonisti e l’andamento della partita proviamo ad analizzare le possibili situazioni tattiche, i duelli e i mische potremo incontrare nella fondamentale partita di San Siro. Fisicamente ilè superiore; giocatori come Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek potrebbe sfruttare questo misfisico per avere la meglio soprattutto nel gioco aereo e rendersi pericolosi sui calci piazzati, fondamentale ...