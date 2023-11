Mike Dean condivide la storia del portiere dei Tranmere Rovers durante una discussione sulla salute mentale

Leggi su justcalcio

(Di domenica 12 novembre 2023) Breaking: Tre ex giocatori ed ex arbitrohanno condiviso unaaperta e onestadei calciatori in diretta su Sky Sports. Dopo che l’allenatore del Burnley Vincent Kompany ha confermato che Lyle Foster sta ricevendo cure specialistiche per la sua, gli esperti di Sky hanno discusso del miglioramento delle prestazioni per i giocatori e della lotta che devono affrontare dopo il ritiro., che si è dimesso dall’arbitraggio nel 2022, ha raccontato ladeldeiScott Davies, che ha parlato per la prima volta nel podcast A Trip To The Moon all’inizio di questo mese. Davies si è ritirato ...