Meomartini | giornata no | il Minibasket Battipaglia espugna il campo sannita

Leggi su anteprima24

(Di domenica 12 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi è chiuso con una brutta sconfitta l’impegno settimanale del G.S.nel campionato di Divisione Regionale 1. Sabato 11 novembre la formazione beneventana è stata sconfitta in casa dalcol punteggio finale di 52-66. La formazione allenata da coach Massimiliano Tipaldi non è mai stata in partita, offrendo una brutta prestazione, peraltro contro una squadra ben attrezzata ed estremamente efficace. Fin dall’inizio la gara è stata in salita per i beneventani che hanno mostrato scarsa determinazione e percentuali di tiro molto basse. Il primo periodo si è concluso 11-18. Il vero tracollo dei padroni di casa è avvenuto nella seconda frazione di gioco, durante la quale il divario tra le due formazioni, in favore di, è arrivato anche a 24 punti. Il quarto ...