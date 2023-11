Mbappé vuole 70 milioni di stipendio e il Real Madrid ha troppi problemi finanziari Telegraph

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 12 novembre 2023) Ilhaper permettersi. Lo scrive ilin un corposo articolo sul Florentino Perez e sullo stato delle finanze del club più prestigioso del mondo. Florentino Perez, il grande vecchio del, non ha lasciato molto al non detto mentre ha esposto la sua visione del mondo all’assemblea generale del club, che – come spesso accade per gli uomini di una certe età – si è trasformata in una lista di persone e cose che non gli piacciono. La Uefa, Javier Tebas, accordo di private equity della Liga con il fondo Cvc, gli arbitri, il Var, il nuovo formato della Champions League, di nuovo Tebas. Ilricorda che Florentino ha provato a giocarsi la carta Superlega ...