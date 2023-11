Maurizio Laudicino torna sui social dopo l’addio a Uomini e Donne | “Facile ora sparare a zero”

(Di domenica 12 novembre 2023)ha lasciatoinsieme a Elena Di Brino el’inaspettato abbandono il discusso ex cavaliere del trono over ha deciso di rompere il silenzio e rivolgersi ai suoi numerosi seguaci attraverso imedia. Con un post carico di riflessioni e gratitudine, ha esposto il suo punto di vista sulla situazione che ha vissuto nel programma e ha postato una fotografia che lo ritrae in compagnia di una persona speciale.: Elena elasciano il programma Il cammino die Elena Di Brino asi è concluso con un addio inaspettato. Durante un’accesa puntata, la dama ha espresso il suo disagio nel ...

Uomini e Donne,: "Avanti per mia strada con coerenza e determinazione e chi mi ama mi segua" Il percorso della dama non è stato per tutti limpido anzi Tina Cipollari si è detta ...

Elena Di Brino lascia Uomini e Donne, Maurizio Laudicino la segue ... Fanpage.it

Uomini e donne, Maurizio (ex di Gemma) lascia il programma: "Avrei una gran voglia di..." Today.it

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, andata in onda venerdì 10 novembre 2023, Maurizio Laudicino ha deciso di lasciare lo studio di Canale Cinque insieme alla dama del trono Over, Elena Di Brino.Dopo la burrascosa puntata di Uomini e Donne in cui ha lasciato lo studio insieme ad Elena, Maurizio Laudicino ha rotto il silenzio sui social.