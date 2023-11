Maturità-bis dopo il ricorso | l’alunna che aveva fatto causa prende ancora lo stesso voto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 novembre 2023) Nuovo esame,. I ragazzi della quinta A linguistico del liceo Galileo Galilei di Spadafora, a Messina, sono tornati sui banchi di scuola a un anno dallache una compagna ha vinto ilal Tar per “irregolarità” nella prova orale. Una situazione singolare, che ha portato tutti gli undici studenti della classe a ripetere l’esame. E la giovane che ha denunciato l’istituto perché “sfavorita” rispetto agli altri compagni durante l’esame, ha ottenuto lodel primo tentativo (69). Come anche tutti gli altri ri-maturandi. Il caso risale allo scorso anno quando, aconclusa, la famiglia di una studentessa ha presentato un reclamo perché ilfinale non rispecchiava il percorso scolastico della ...