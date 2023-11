Matthew Perry | i migliori film e le più amate serie tv del compianto attore

Leggi su movieplayer

(Di domenica 12 novembre 2023) In onore di, scomparso prematuramente a soli 54 anni, ripercorriamo la sua carriera, concentrando suoie sulletv che hanno conquistato i cuori dei fan. Il 28 ottobre 2023 il mondo ha perso uno degli attori più amati della sua generazione quandosi è spento all'età di 54 anni. Questa improvvisa e prematura tragedia è stata senza dubbio uno shock devastante per i fan della compianta star, nota al grande pubblico principalmente per la sua iconica interpretazione in Friends. Tuttavia, la sitcom è solo uno degli elementi di spicco nella carriera di. Partendo da Friends, procederemo elencando quelli che molti considerano ie leTV di: ...