Marvel Studios | l’universo di Capitan America&co in crisi di incassi E in Italia The Marvels viene battuto da C’è ancora domani

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 novembre 2023)America aiuto, abbiamo qualche problema. Sulle testate di cinema hollywoodiano non si parla d’altro. Ai piani alti dellasi stanno vivendo momenti di seria preoccupazione per il futuro aziendale: i ricavi da film e serie MCU –Cinematic Universe, ovveronarrativo in cui sono ambientate le storie della– non sono più come una volta e i segnali di una rinascita paiono creativamente lontani. Su Variety si racconta della palpabile atmosfera di angoscia percepibile nella riunione annuale dello studio avvenuta un mese fa a Palm Springs, alla presenza ovviamente del boss, Kevin Faige. Di solito, spiega la bibbia del cinema, “l’atmosfera sarebbe stata fiduciosa, perfino arrogante, dato che il principale marchio di supereroi, di proprietà della ...