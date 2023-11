Mario Sechi | siamo di fronte a un conflitto tra etica e legge

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 12 novembre 2023) Indi deve morire e il partito che stacca la spina è quello che ha sostituito la scienza con lo scientismo, la medicina con l'ideologia, la cura con il dogma. Non so cosa accadrà tra qualche ora, quando la rotativa avrà stampato il giornale e Libero sarà in edicola. Mentre scrivo è stata eseguita “l'estubazione”, Indi respira con la mascherina, il protocollo inglese non prevede alcun intervento dei medici in caso di crisi della bimba. Quello che so, è che sono dalla parte dei genitori di Indi, dovevano decidere loro e non un tribunale sul destino della loro figlia, avevano un'opportunità offerta dall'Italia e da un'eccellenza mondiale della medicina, l'Ospedale Bambino Gesù, ma per gli inglesi la supremazia del diritto del Regno è tutto, prevale su quello di qualsiasi altra istituzione, decide cosa è bene e cosa male, cancella la famiglia, innalza il totem della norma e lascia nel ...