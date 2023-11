Marcolin | «Inter non sottovalutare | Frosinone senza paura»

Leggi su inter-news

(Di domenica 12 novembre 2023) Darioha fatto un’analisi sull’atteggiamento che si aspetta di vedere questa sera delcontro l’, in diretta su DAZN. VISO APERTO – L’ex calciatoreha parlato così delche arriva a San Siro da sfavorita: «Questa sera l’deve preparare una sfida molto attenta in ogni reparto. Ilproverà a giocarsela a viso aperto,alcuna. Faranno attenzione in fase difensiva per poi ripartire negli spazi. Sono una squadra molto giovane che giocano un buon calcio in totale spensieratezza. Hanno dimostrato di saper far male anche alle grandi squadre. La squadra di Inzaghi deve stare molto attenta a non ripetere gli errori fatti con Sassuolo e Bologna».-News - ...