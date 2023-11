Marco Paolini | «Non cadiamo nella trappola della nostalgia»

Leggi su iodonna

(Di domenica 12 novembre 2023) «Cos’è l’eskimo, padre?». «Era una specie di divisa, una sorta di burqa di sinistra. Però il mio era fuori ordinanza». «Perché, padre?». «Invece che verde me l’avevano comprato blu. L’unico eskimo sbagliatocittà, il mio: blu! “È più elegante” aveva detto mia mamma. Come fai a trovarti la morosa se hai un eskimo blu?». A questo punto di Boomers il pubblico in sala – Boomers in carne e ossa, ma pure Millennials e Gen Z – ride fragorosamente. Però non è questo l’obiettivo di, che lo spettacolo lo interpreta e lo dirige, oltre ad averlo scritto con la compagna, Michela Signori, e con la consulenza diGnaccolini e Simone Tempia. Niente effetto consolatorio-rassicurante tipo “Non eravamo così male”. Nientecanaglia, malgrado alcune citazioni, alcuni ricordi siano un po’ ...