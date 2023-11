La conduttrice di Domenica In, ieri pomeriggio è risultata positiva al Covid. Pertanto oggi, 12 novembre, al posto della consueta puntata andrà in onda su Rai1 un 'meglio di' dalle ore 14 alle ore 17.10. Lo ha spiegato ...

Mara Venier ha il covid, salta la puntata di «Domenica In» Corriere della Sera

Domenica In, Mara Venier ha il Covid: salta la puntata del 12 novembre Il Tempo

Domenica In non va in onda domenica 12 novembre 2023. La puntata è saltata all'ultimo per via dei problemi di salute della conduttrice: Mara Venier ha infatti contratto il Covid. Pertanto, come ...Salta la puntata di oggi, domenica 12 novembre, di Domenica In. La conduttrice Mara Venier, infatti, fa sapere la Rai in una nota, è risultata positiva al Covid. Al posto del consueto salotto della do ...