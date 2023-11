Mara Venier ha il Covid | salta la puntata di Domenica In | ecco cosa la sostituirà e chi erano gli ospiti

Leggi su spettacolo.eu

(Di domenica 12 novembre 2023) La nonadiIn non andrà in onda, perchéha ilqualigliprevisti eci sarà al suo postoufficialmente la nonadiIn, prevista per oggi su Rai1. Come da comunicazione Rai, la conduttriceè risultata positiva alieri pomeriggio. In sostituzione della, nella qualeprevisti comeAlessandro Gassman, Damiano Gavino e Nicolas Maupas per promuovere la serie Un professore 2 e Greta Scarano per la miniserie Circeo, andrà in onda dalle 14 alle 17 un “best of” del ...