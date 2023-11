Mara Venier ha il Covid | salta la puntata di Domenica In Cosa andrà in onda

Salta la puntata di domani di Domenica In perché la conduttrice,, è risultata positiva al test del Covid. La notizia è stata ufficializzata dalla Rai con una breve nota: "La conduttrice di "Domenica In",oggi pomeriggio è risultata positiva ...

Mara Venier ha il covid, salta la puntata di «Domenica In» Corriere della Sera

Mara Venier positiva al Covid. Cosa succede a Domenica In ilGiornale.it

La puntata di Domenica In del 12 novembre è saltata. Mara Venier ha il Covid, motivo per cui il programma potrebbe non andrà in onda. Mancava la comunicazione ufficiale da parte della Rai, poi è ...Mara Venier, conduttrice di Domenica In, è risultata positiva al Covid. Al suo posto andrà in onda una puntata speciale "meglio di" su Rai1 dalle 14 alle 17.10. La Rai ha comunicato la notizia in una ...