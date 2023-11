Mara Venier ha il covid | salta Domenica In

(Di domenica 12 novembre 2023)ha ile per la prima volta dopo anni salterà la diretta diIn. La conduttrice, che ha sempre fatto di tutto per essere presente in studio nonostante malanni e motivi personali, oggi, 12 novembre, non ci sarà. Al posto della puntata, che era già stata preparata...

Salta la puntata del 12 novembre di Domenica In: che succede aPoi è arrivato il turno di Selvaggia Lucarelli che boccia la performance: 'Hai questo stile da molleggiato che ci porteremo ...

Mara Venier ha il covid, salta la puntata di «Domenica In» Corriere della Sera

Mara Venier positiva al Covid. Cosa succede a Domenica In ilGiornale.it

Mara Venier questa volta non ce la fa. La conduttrice è andata in onda con la diretta di Domenica IN in situazioni molto complicate ma questa volta è costretta a fermarsi. Dunque la puntata di Domenic ...Salta la puntata di oggi di Domenica In perché la conduttrice sta male Brutte notizie per quanto riguarda il pubblico di Domenica In che è ...