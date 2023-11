(Di domenica 12 novembre 2023) Intervenuto in conferenza, Ten Hag ha motivato l'ennesimaper il difensore francese ex Real Madrid

Per esempio ilè alla ricerca di un'attaccante low cost per finire la stagione e il classe 2000 del Lecce potrebbe essere un'opzione.

Manchester United, Ten Hag: “Varane in panchina Nessun problema con lui” ItaSportPress

Premier League, Chelsea-Manchester City 4-4: festa del gol a Stamford Bridge! Eurosport IT

Di recente l'allenatore ha rifiutato una prima offerta di trasferimento per Raphael Varane. Il difensore di origini francesi è entrato nel mirino dei club sauditi per il prossimo mercato invernale ma ...VIDEO: gol e highlights di Chelsea-Manchester City, posticipo di Premier League Da un rigore a un rigore, un pareggio per 4-4 nel segno degli ex. In Chelsea-Manchester City è successo di tutto, in una ...